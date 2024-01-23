بالصور- رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يلتقي رؤساء مراكز تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

التقى الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم الثلاثاء، رؤساء مراكز ومواد تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية، وذلك في إطار استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب والطالبات.

ناقش اللقاء الذي عُقد بحضور الدكتور مرتضى أبو شارب، مدير إدارة التعليم الإعدادي والدكتور علي قدري، مدير إدارة الامتحانات استعدادات المنطقة لأعمال التصحيح، والتي من المقرر أن تنطلق السبت القادم.

وشدد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية خلال اللقاء على ضرورة تحري الدقة في أعمال التصحيح من جانب المعلمين وإعطاء كل ذي حق حقه والالتزام بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد في هذا الشأن، والعمل على توفير سُبل الراحة للمصححين.

ووعد "حمادي" بالعمل على تذليل أي عقبات تواجه أعمال تصحيح أوراق أسئلة الطلاب، مشيرًا إلى أنه على تواصل دائم لتلبية احتياجات مراكز التصحيح، كما حث على ضرورة تكاتف الجميع والتعاون من أجل العمل على مصلحة الطلاب.