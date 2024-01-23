القوات المسلحة تهنئ وزير الداخلية ورجال الشرطة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

بعث القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، برقيـة تهنئة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة.

وجاء في نصها:"يطيب لي أن أبعث إليكم ولرجال هيئة الشرطة بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين للملحمة البطولية الخالدة لجيل عظيم من رجال الشرطة البواسل الذين تصدوا لقوات الاحتلال بمدينة الإسماعيلية عام 1952، مجسدين أعظم القيم والمبادئ الأصيلة لأمتنا المصرية جيلاً بعد جيل، ومع الاحتفال بهذه المناسبة فإنني ورجال القوات المسلحة نثمن بكل التقدير والاعتزاز دوركم الوطني المشرف في تأمين وحماية الجبهة الداخلية والتعاون مع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوطنية للحفاظ على أمن وسلامة مصرنا الغالية وتأمين انطلاقتها نحو البناء والتنمية في كافة ربوع مصر.. وفقكم الله لخدمة الوطن وشعبه العظيم".

كما بعث رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر ببرقية تهنئة مماثلة إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق بهذه المناسبة.