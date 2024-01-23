بدء صيانة الطريق الدولية بين زحلة وترشيش ووزير الاشغال شدد على السرعة باعادة تأهيلها

بدأت ورش المتعهد لوزارة الاشغال العامة عادل سروجي بصيانة الطريق الدولية بين زحلة وترشيش التي انهارت في اماكن عدة نتيجة الامطار و السيول التي تأثر بها لبنان خلال الاسبوع المنصرم، وذلك بتوجيهات وطلب من وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية.

وشدد حمية على "ضرورة تنفيذ الاشغال على هذه الطريق بالسرعة القصوى واعادة تأهيلها، لان معظم الشاحنات القادمة من العاصمة واليها بدأت تعتمد سلوك طريق زحلة ترشيش، بانتظار الانتهاء من صيانة طريق ضهر البيدر .