التقى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، في مكتبه بالمجلس، سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول، حيث تناول البحث في مجمل الأوضاع العامة على الساحة الداخلية كذلك في التطورات الاخيرة جرّاء الحرب على غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان.
وشدد بوصعب على أنّ "الحل الوحيد هو بمواصلة بذل الجهود الدبلوماسية للتوصل الى وقف اطلاق النار والانتقال الى مرحلة تضمن الاستقرار الامني والسياسي في المستقبل".
كانت هذه تفاصيل خبر بوصعب التقى سفير بريطانيا: لبذل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف اطلاق النار في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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