خامنئي: انتصار أهل غزّة مؤكّد وعلى الدول الإسلامية قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني

اعتبر المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي، أنّ "بعض مواقف وتصريحات المسؤولين في الدول الإسلامية خاطئة، لأنهم يتحدثون عن قضية مثل وقف إطلاق النار في غزة، وهي خارجة عن إرادتهم وهي بيد العدو الصهيوني الشرّير، فيجب على مسؤولي الدول الإسلامية أن يتحركوا بشأن القضايا التي هي بأيديهم".
وأكّد أنّ "القضية التي هي بأيدي المسؤولين في الدول الإسلامية هي قطع الشرايين الحيوية للكيان الصهيوني، وعليها أن تقطع علاقاتها السياسية والاقتصادية مع هذا الكيان لا مساعدته".
وأشار خامنئي إلى أنّ "انتصار أهل غزة مؤكّد، وسيظهر الله عز وجل هذا النصر للأمة الإسلامية في المستقبل غير البعيد، وستسعد قلوب المسلمين، وخاصة أهل فلسطين وغزة".
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