سوناك: يجب على إيران وقف دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة وأن تستخدم تأثيرها لوقف الهجمات

أكّد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن "لندن ستواصل الردّ على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في حال استمرّت".

واكد سوناك للبرلمان بعد جولة ثانية من الضربات الأميركية والبريطانية على أهداف للحوثيين: "نحن لا نسعى إلى المواجهة"، مضيفًا: "لكن في حال الضرورة، لن تتردد المملكة المتحدة في الردّ في إطار الدفاع عن النفس. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح لهذه الهجمات بالمرور من دون رد".

وتابع :"يجب على إيران وقف دعم الحوثيين بالمعلومات والأسلحة وأن تستخدم تأثيرها لوقف الهجمات".