انت الان تتابع خبر بطولة آسيا.. مواجهة استراليا واوزبكستان تنتهي بالتعادل وسوريا تهزم الهند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانتهت مواجهة استراليا مع أوزبكستان بهدف لهدف، ليتأهل المنتخب الأسترالي إلى دور الـ16 متصدراً مجموعته، فيما تأهل المنتخب الاوزبكي ثانياً.

وفي مباراة أخرى، جمعت سوريا ضد الهند لحساب المجموعة ذاتها، فقد حقق "نسور قاسيون" الفوز على المنتخب الهندي بهدف وحيد، سمح لهم بالتأهل ضمن أفضل "الثوالث" إلى الدور المقبل من البطولة.



يذكر أن منتخب سوريا لم يسبق له في تاريخ مشاركاته بكأس آسيا، العبور من مرحلة دور المجموعات.