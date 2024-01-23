دولة أفريقية تكشف تفاصيل أغرب عملية انقلاب

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى أنها أحبطت خلال الشهر الجاري، محاولة مجموعة من الأفراد ضمن حركة "M3M"، التحضير لأعمال تمردية في منطقة توكرة، بالدائرة التاسعة في العاصمة إنجامينا.
وقالت الهيئة إنه لتنفيذ عمليتهم، لجأت المجموعة إلى المرابطين وغيرهم من المشعوذين، من خلال التضحية بالدجاج والماعز والأغنام وحتى "رجل"، وهو حارس من متجر لبيع الأجهزة في منطقة توكرة، تم العثور عليه مقطوع الرأس.
وأكدت الهيئة على أنه بفضل يقظة المديرية العامة للاستخبارات العسكرية، تم قمع التمرد قبل انطلاقه، واعتقال العديد من الأشخاص الذين اعترفوا بذنبهم، وأكدوا أن قائدهم هو الملازم كورومتا ليفانا جيليمي. وقد تم تسليم المجموعة إلى القضاء في 19 يناير الجاري للبت في مصيرهم.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اعتقال أشخاص متهمين بزعزعة استقرار مؤسسات تشاد. ففي ديسمبر 2022، تم اعتقال مجموعة من الضباط والمدنيين وحكم عليهم بالسجن لمدة 20 عاما في مايو 2023، ثم أصدر رئيس الدولة محمد إدريس ديبي عفوا عنه في الشهر نفسه.
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