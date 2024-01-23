انتشال 20 شهيدًا غرب غزة و4 شهداء في قصف استراحات تؤوي نازحين بخان يونس

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إن 20 شهيدًا وصلوا إلى مُستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، تم انتشالهم من منطقة غرب المدينة.

وقالت مصادر في قطاع الدفاع المدني إن حجم الدمار كبير جدًا في البنايات والمنازل والشقق السكنية والبنية التحتية في منطقة غرب غزة، نتيجة القصف الصاروخي والمدفعي الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي خان يونس، قصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استراحات تؤوي نازحين بشارع هارون الرشيد الساحلي غرب منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد أربعة أشخاص بينهم طفلة، حيث نقلوا إلى مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المجاورة.

وأوضحت المصادر أن دبابات الاحتلال تواصل الانتشار في محيط مباني جامعة الأقصى غرب مدينة خان يونس، في وقت قالت فيه جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن سيارات الإسعاف تحاول فتح ممرات بديلة لتسهيل حركة الوصول إلى مستشفى الأمل في خان يونس، حيث أغلقت الطرق المؤدية إليه بسبب إطلاق النار المستمر من قبل قوات الاحتلال.

وأضافت المصادر أن دبابات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على مبان في مستشفى ناصر في خان يونس.

الأمم المتحدة تكثف جهود توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة

أكد مارتن نيسركي مدير الإعلام في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا أن المنظمة الدولية تبذل قصاري جهدها لإنهاء الصراع في غزة ووقف الهجمات كما تكثف جهود توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للاعلاميين والصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء للإطلاع على برامج عمل المنظمة والوكالات الدولية التابعة لها ومنظمات المجتمع المدني خلال العام الجاري .

وأوضح نيسركي أن امين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش سوف يزور فيينا قريبا لإجراء محادثات هامة لإنهاء الصراع في غزة وتوفير الدعم الكامل لمنظمة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " .

وشدد نيسركي على التزام الأمم المتحدة بالعمل على تسوية الصراعات بالطرق السلمية وتحقيق الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 2689 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، بالإضافة إلى 392 ضابطًا وجنديًا آخرين لا يزالون يخضعون للعلاج بينهم 42 حالة خطيرة.

يذكر أن، مصادر إسرائيلية كشفت، أمس الإثنين الموافق 22 يناير 2024، عن مقتل وإصابة 20 ضابطا وجنديا بتفجيرات مبنيين وانهيار ثالث بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.