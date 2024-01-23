الأمم المتحدة تكثف جهود توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مارتن نيسركي مدير الإعلام في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا أن المنظمة الدولية تبذل قصاري جهدها لإنهاء الصراع في غزة ووقف الهجمات كما تكثف جهود توصيل المساعدات الإنسانية اللازمة.

جاء ذلك خلال اللقاء السنوي للإعلامين والصحفيين المعتمدين في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء للاطلاع على برامج عمل المنظمة والوكالات الدولية التابعة لها ومنظمات المجتمع المدني خلال العام الجاري .

وأوضح نيسركي أن امين عام الأمم المتحدة انطونيو جوتيريش سوف يزور فيينا قريبا لإجراء محادثات هامة لإنهاء الصراع في غزة وتوفير الدعم الكامل لمنظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الاونروا " .

وشدد نيسركي على التزام الأمم المتحدة بالعمل على تسوية الصراعات بالطرق السلمية وتحقيق الاستقرار خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وفي سياق متصل أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 2689 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، بالإضافة إلى 392 ضابطًا وجنديًا آخرين لا يزالون يخضعون للعلاج بينهم 42 حالة خطيرة.

يذكر أن، مصادر إسرائيلية كشفت، أمس الإثنين الموافق 22 يناير 2024، عن مقتل وإصابة 20 ضابطا وجنديا بتفجيرات مبنيين وانهيار ثالث بقوات الاحتلال في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.