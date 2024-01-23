بري يبحث مع السفير السعودي الأوضاع العامة في البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع سفير السعودية لدى لبنان وليد البخاري الأوضاع العامة في البلاد.

وتطرق اللقاء ، الذي عقد بمقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بعين التينة في العاصمة بيروت ، إلى عرض آخر المستجدات السياسية والعلاقات الثنائية بين البلدين.

إنتاج الحبوب في الصين يصل لمستوى قياسي جديد في عام 2023

أعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية وصول إنتاج الحبوب إلى مستوى قياسي جديد في عام 2023، بما يوفر ضمانة قوية للأمن الغذائي للبلاد.

وأوضحت الوزارة - في مؤتمر صحفي اليوم /الثلاثاء/ أورده تلفزيون شبكة الصين الدولية (سي.جي.تي.إن.) - أن إنتاج الحبوب في عام 2023 بلغ 695.41 مليون طن متري؛ ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 1.3%، مشيرة إلى أن الإنتاج السنوي من الحبوب بقي فوق 650 مليون طن لأكثر من 9 أعوام متتالية.

ووصفت الوزارة، إنتاج الحبوب في الصين بأنه "منظم على نحو جيد مع احتياطات كافية تضمن الأمن الغذائي للبلاد"، متعهدة بتعزيز دعم السياسات لتقوية القطاع.