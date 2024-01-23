"هآرتس": كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدركون الآن أن الجيش لن ينجح في تدمير أنفاق حماس

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأنّ "كبار قادة الجيش الإسرائيلي يدركون الآن أن أنفاق حماس أكثر تعقيدا مما يعتقدون وأن الجيش لن ينجح في تدميرها".

في السياق، نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن قادة عسكريين وأمنيين إسرائيليين، قولهم "إننا قد نفقد مكاسب غزة بسبب الافتقار لاستراتيجية ما بعد الحرب"، موضحين أنّ "شبكة أنفاق حماس أكثر اتساعا بكثير من تقديرات الجيش الإسرائيلي"، مشيرين إلى أنّ "الأنفاق تمتد لمسافة تزيد عن 300 ميل في جنوب قطاع غزة فقط"، معتبرين أنّه "من غير المرجح أن يتم تفكيك شبكة أنفاق حماس في غزة بشكل كامل".

وشدد مصدر عسكري إسرائيلي للصحيفة، على أنّ "الوجود الأمني طويل الأمد في غزة كابوس رفضه الكثيرون في المؤسسة الأمنية"."