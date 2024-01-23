البيت الأبيض: لم نرَ "حزب الله" حتى الآن ينضم فعليًا لمساعدة "حماس" بما يمكن القول أنّه توسيع للمعركة

رأى البيت الأبيض، "أننا لم نر "حزب الله" حتى الآن ينضم فعليًا لمساعدة حركة "حماس" بما يمكن القول أنّه توسيع للمعركة".

ولفت إلى "أننا نعارض تقليص مساحة الأراضي الفلسطينية في غزة وقد أوصلنا ذلك للإسرائيليين"، مشيرًا إلى "أننا لا نريد لحماس أن تحكم غزة، ونتفق مع نظرائنا الإسرائيليين في هذا الشأن"، كاشفًا عن أنّ "الرئيس الأميركي جو بايدن أرسل مبعوثًا إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات في شأن الأسرى وهدنة جديدة في غزة".

إلى ذلك، أوضح البيت الأبيض أنّ "عمليتنا في البحر الأحمر تستهدف عرقلة قدرة الحوثيين على شن هجمات ضد السفن".