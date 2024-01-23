"النشرة": منصوري سيصدر تعميم 151 بعد اقرار الموازنة وتحديد سعر صرف السحب يحتاج الى قانون

علمت "النشرة" ان حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الذي التقى جمعية المصارف اصرّ على اصدار تعميم 151 الذي يقضي بإعطاء المودعين 150 دولارا شهرياً، وسط تجاوب عدد كبير من المصارف.

وقالت مصادر ان تعميم الحاكم سيكون مُلزماً، وان اصداره سيكون بعد اقرار الموازنة المالية في المجلس النيابي.

كما علمت "النشرة" من مصادر نيابية ان تحديد سعر صرف سحب الدولار سيحضر في جلسة المجلس النيابي المقررة الاربعاء، بعد رفض منصوري اصدار تعميم لتحديد سعر صرف السحوبات، بإعتبار ان المسألة ليست من اختصاصه، انطلاقاً من كونها ممارسة اقتطاع "هيركات"، وبالتالي تحتاج الى قانون من المجلس النيابي.

واضافت المعلومات ان منصوري الذي كان ناشد الكتل النيابية منذ استلامه بوضع خطة اصلاحية مالية شاملة واقرار قوانين لتحديد مسار الايداعات، ينتظر ما سيقره المجلس النيابي في هذا المجال.