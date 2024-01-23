الجديد: السفير الفرنسي يقوم بجولة على القوى السياسية على ان يكمل جولته بلقاء رعد وقوى اخرى

افادت معلومات "الجديد" بان السفير الفرنسي هيرفي ماغرو يقوم بجولة على القوى السياسية على ان يكمل جولته بلقاء مع رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وقوى اخرى.

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