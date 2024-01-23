نشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مشاهد من عملية إطلاق صليات صاروخية باتجاه قاعدة ميرون للمراقبة الجوية التابعة للجيش الإسرائيلي في جبل الجرمق، وذلك بعد أن استهدفها "حزب الله" في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهد من عملية إطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة ميرون التابعة للجيش الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.