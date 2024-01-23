يزبك: الأميركي يكذب ويُشيع بأنّه ضد توسعة الحرب ويعتدي على الدول الداعمة لقضية فلسطين

أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله الشيخ محمد يزبك، إلى أنّ "العدو الصهيوني يرتكب الجرائم والمجازر في غزة في حق النساء والأطفال، وتتخاذل الدول العربية عن دعم ونصرة هذا الشعب المظلوم، في حين ان دولا إفريقية وأجنبية هبت للدفاع عن غزة وشعبها في المحاكم الدولية".
كلام يزبك جاء خلال ذكرى أسبوع عنصر "حزب الله" رشيد محمد شغليل، حيث شدد على أنّ "الأميركي يكذب ويُشيع أنه ضد توسعة الحرب، ويبعث المرسلين إلى لبنان وبعض الدول المؤثرة ليؤكدوا أنّه ضد توسعة المعارك، في حين أنه يعتدي على اليمن والدول التي تقف إلى جانب قضية فلسطين".
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