لابيد: علينا الموافقة على أي اتفاق مع حماس للافراج عن الاسرى في غزة ولو كان مؤلما وباهظ الثمن

اشار رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الى إنه يدعم أي اتفاق يفضي إلى خروج الأسرى الإسرائيليين من غزة، ولو كان باهظ الثمن.

واوضح لابيد في مداخلة مع إذاعة عبرية، "إذا كنت تريد القضاء على حماس، فعليك أن تخرج الأسرى أولاً. لقد سبق أن قلت في الكنيست ولرئيس الوزراء شخصياً أن هناك دعماً كاملاً لأي اتفاق، مهما كان مؤلماً، وإذا كان الثمن باهظاً ولو كان وقف الأعمال القتالية".

وجدد لابيد انتقاد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو وحكومته، في ظل ارتفاع وتيرة التسريبات من داخل "الكابينت" المصغر. ووفقا لـ لابيد فإن حكومة نتانياهو تعجز عن إدارة الحرب على غزة كما يجب، إلى جانب التسريبات المستمرة من داخل "الكابينت" المصغر وما لها من تأثير سلبي على الشارع الإسرائيلي.

بدوره، قال متحدث الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إنه "خلال القتال الذي دار في وسط قطاع غزة، قُتل 21 جنديا من قوات الاحتياط"، مشيرا إلى أن للحرب "ثمنا مؤلما وثقيلا للغاية". وأضاف: "سمح لنا حتى الآن بنشر أسماء 10 قتلى، وفي الساعات المقبلة سنسمح بنشر أسماء القتلى الإضافيين، ولقد أبلغنا جميع أهالي القتلى بالرسالة الصعبة".