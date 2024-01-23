هجوم على قاعدة عين الأسد الاميركية في محافظة الأنبار غربي البلاد

افاد مصدر أمني عراقي بهجوم على قاعدة عين الأسد الاميركية في محافظة الأنبار غربي البلاد. وفي السياق، اعلنت المقاومة الاسلامية في العراق في بيان، بانه استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزّة، نفذ مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الثلاثاء ٢٣-١-٢٠٢٤ هجومين منفصلين على قاعدة عين الاسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء".

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