قدرات الجيش المصري في صحراء سيناء مرعبة .. الكنيست الإسـ ـرائيلي يحذر من تعاظم القوة العسكرية المصرية

الشارقة - اميمة ياسر - حذر عضو الكنيست الإسـ ـرائيلي أرييه الداد حكومة بلاده من تعاظم قوة مصر وقوتها العسكرية في المنطقة، مؤكدا أنها لا تزال تشكل الخطر الأكبر على إسـ ـرائيل.

وقال الداد في تصريحات للقناة السابعة الإسـ ـرائيلية: "عصر الحـ ـروب الكبرى لم ينته بعد، مصر تشكل خطراً كبيراً على إسـ ـرائيل، وقدرات الجيش المصري في صحراء سيناء مرعبة".

بسبب قوة المصريين وسلوكهم

وحذر من أن إسـ ـرائيل يجب أن تضيف إلى التهديد السنوي المحيط بها خيار الحـ ـرب مع مصر، بسبب قوة المصريين وسلوكهم.

وقال عضو الكنيست السابق البروفيسور أرييه إلداد في محادثته مع القناة السابعة، إنه على الرغم من أن ضباط الجيش الإسـ ـرائيلي تلقوا تعليمهم بأنه قد أنتهت عصر الحـ ـروب الكبرى، إلا أن يوم السبت في أكتوبر الماضي أثبت لنا أنه يجب علينا النظر إلى قدرات العدو وليس فقط نواياه، وبالتالي فإن مصر يمكن أن تشكل تهديدا كبيرا لإسـ ـرائيل.