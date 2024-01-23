بعد بيان مصر أمس بشأن محور فيلادلفيا الحدودي ..كولونيل إسرائيلي: يجب على الجيش الإسـ ـرائيلي أن يتحرك

الشارقة - اميمة ياسر - علقت مصر أكثر من مرة على نية إسـ ـرائيل التحرك العسكري لاحتلال محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية، وكان آخرها مساء أمس الاثنين على لسان رئيس الهية العامة للاستعلامات ضياء رشوان.

لكن لماذا تصر إسـ ـرائيل على احتـ ـلال محور فيلادلفيا رغم المعارضة المصرية؟..

في هذا الشأن قال اللفتنانت كولونيل احتياط آمر تسنعاني، لصحيفة معاريف الإسـ ـرائيلية، إنه من المستغرب أن تتحدث إسـ ـرائيل بكل وضوح عن مزاعم تهـ ـريب الأسلحة من مصر إلى غـ ـزة، وتتهم مصر دون أي دليل.

وأضاف تسنعاني الذي يشغل حاليا مدير وحدة الأمن السياسي في مؤسسة بيرل كاتسنلسون ومعهد ميتافيم: "يجب على الجيش الإسـ ـرائيلي أن يتحرك في هذا المحور لوقف تهـ ـريب الأسلحة وهـزيمة حـ ـماس، ولكن هذا لا يمكن أن يتم دون التنسيق مع مصر التي تعارض الدخول الإسـ ـرائيلي إلى المنطقة خوفا من احتـ ـلال المحور بشكل دائم، حيث يجب على إسـ ـرائيل أن تعلن للمصريين أننا لا ننوي البقاء بشكل دائم على طريق فيلادلفيا".