ميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك .. وكيل الدفاع والأمن القومي يكشف أسباب رسالة السيسي الصارمة لإثيوبيا

الشارقة - اميمة ياسر - علق أمين عام حزب حماة الوطن وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ المصري النائب طارق نصير، على رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإثيوبيا.

وقال اللواء طارق نصير في تصريحات لـRT إن العلاقات المصرية الصومالية تتسم بالقوة والمتانة وهي علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة، وتعد دولة الصومال واحدة من أهم دول القرن الإفريقي التي تلعب دورا كبيرا في التحكم بمضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس وهو مازدا من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة لمصر.

وأضاف أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي أن مصر كان لها دور كبير في دعم دولة الصومال في الفترة عقب الاستقلال في مختلف المجالات لا سيما في مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمدرسون في مقديشيو كما كان للبعثات الأزهرية والمعلمين التابعين للأزهر الشريف دور في نشر العلم وتعاليم الإسلام الصحيح.

وأشاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ باستقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره الصومالي حسن شيخ أحمد، وهو تأكيد على رفض مصر التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

واعتبر اللواء طارق نصير ما أكده الرئيس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن دولة الصومال دولة عربية ولها حقوق طبقا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها يوضح الدور الريادي لمصر باعتبارها قلب الوطن العربي النابض وكذلك لن تسمح مطلقا بأي تهديد يمس دولة الصومال الشقيقة وأمنها وأمن الوطن العربي.

وكان السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الصومال حسن شيخ محمود في القاهرة أمس الأحد، قد قال إن الاتفاق بين إثيوبيا و"صومالي لاند" ليس مقبولا لأي أحد.

وأضاف: "بكل وضوح مصر لن تسمح لأحد بتهديد الصومال، أو يمس أمنها، محدش يجرب مصر، ويحاول يهدد أشقاءها خاصة لو أشقاءها طلبوا منا التدخل".

ويأتي ذلك بعد إعلان إثيوبيا أنها ستبحث الاعتراف باستقلال "صومالي لاند" مقابل السماح لها بالوصول إلى البحر الأحمر.

ويعمل الصومال على حشد التأييد لموقفه الرافض للاتفاق الموقع مطلع الشهر الجاري بين إثيوبيا وصومالي لاند الذي يمنح أديس أبابا حق استخدام ميناء بربرة المطل على خليج عدن بالبحر الأحمر وإنشاء قاعدة عسكرية لها هناك، مقابل الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة.