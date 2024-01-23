18 غارة تضرب الحوثيين في 4 محافظات يمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعترفت جماعة الحوثي بسلسلة الضربات الجوية التي نفذتها القوات الأمريكية والبريطانية على قواعد ومواقع جماعة الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وأكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية، توزعت على النحو التالي: 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، وثلاث غارات على الحديدة، وغارتين على تعز، وغارة على محافظة البيضاء.

وشن الطيران الأمريكي البريطاني، فجر أمس ثمان، غارات هي الأعنف، على مناطق متفرقة بالعاصمة صنعاء، من بينها الدفاع الجوي في صرف ومعسكر الحفا وقاعده الديلمي الجوية ومعسكر خشم البكرة جنوب صنعاء ومعسكر السواد مواقع في رداع بالبيضاء والجند بمحافظة تعز.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس قصف عدة مواقع لميليشيات الحوثي في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات اليمنية بحسب بيان رسمي.

وأكدت، أن الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيرات ومستودعات ذخيرة، موضحة أن الضربات الجوية التي نفذتها كانت الأكبر منذ 12 يناير الجاري.

وأشار بيان وزارة الدفاع الأمريكية، إلى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام استهدفت الضربات معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية. ومواقع برداع البيضاء وقاعدة الجند في تعز.

وقصفت تلك المواقع عبر ذخائر يتراوح عددها بين 25 و30 تقريبا، أطلقتها طائرات حربية انطلقت من حاملة طائرات الأمريكية «إيزنهاور» وسفن بريطانية أيضا، بحسب ما كشف مسؤول أمريكي رفيع في البنتاجون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، وطالت تلك الضربات 8 مراكز ومستودعات تابعة للحوثيين، بينها موقع تخزين تحت الأرض بالإضافة إلى منظومات متقدمة وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر وفقا للبنتاجون.

وقالت سي إن إن الأمريكية، «إن الضربات الجوية الأمريكية-البريطانية الجديدة في صنعاء هي بداية عملية عسكرية طويلة الأمد»، وأضافت «إن البنتاجون أطلق على العملية الجارية لاستهداف أصول الحوثيين في اليمن اسم عملية بوسيدون آرتشر. تأتي في أعقاب عملية حارس الرخاء المشتركة متعددة الدول في البحر الأحمر».

وتابعت «إن العملية الجديدة ضد الحوثيين تشير إلى نهج أكثر تنظيما وطويل المدى للعمليات في اليمن التي تهدف إلى ردع الجماعة».

وأكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أن الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر.

وأضاف كاميرون في تصريحات أمس «ما فعلناه مجددا هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات».

من جهته، قال القيادي بميليشيات الحوثيين محمد علي الحوثي «الاستهداف الأمريكي البريطاني محاولة جديدة لثني اليمن عن مناصرة غزة» وأضاف «الهدف الأمريكي البريطاني من العدوان بأن يوقف اليمن عملياته البحرية لن يتحقق».

مشاهدات يمنية: