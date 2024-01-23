«الأغذية العالمي»: المجاعة تلوح في الأفق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن برنامج الأغذية العالمي أن المجاعة في غزة تلوح في الأفق، بعد 3 أشهر من الصراع، مشيرا إلى أنه يكثف جهوده لتوسيع نطاق عمليات توزيع المساعدات الغذائية، والتغلب على التحديات التشغيلية.

وقالت المتحدثة باسم البرنامج إن التحدي الأكبر في وصول المساعدات هو كيفية نقل الإمدادات داخل غزة للوصول إلى المناطق التي لا يمكن الوصول إليها في شمال غزة.

وأشارت إلى أن البرنامج، وللمرة الأولى منذ الهدنة الإنسانية، تمكن من توصيل 200 طن من الإمدادات الغذائية إلى حوالي 15 ألف شخص في مدينة غزة، وكان من الصعب للغاية الوصول إلى جميع المناطق الواقعة شمال وادي غزة، بسبب القيود المفروضة على الوصول إلى المنطقة.

وبينت أن البرنامج يعمل مع 18 متجرا متعاقدا، وعشرات من ممثلي المجتمع المدني لتقديم المساعدات الغذائية للعائلات المقيمة خارج ملاجئ الأمم المتحدة في رفح ودير البلح في أسرع وقت ممكن. ولضمان حصول الناس على الخبز، وهو عنصر أساس في النظام الغذائي الفلسطيني، يقدم البرنامج دقيق القمح والملح والخميرة والسكر إلى 8 مخابز (6 في رفح و2 في دير البلح)، حتى يتمكنوا من إنتاج الخبز بسعر مدعوم، وتنتج المخابز ما معدله مليون رغيف يوميا.

وأضافت بأن شبح المجاعة ما يزال أكبر مخاوف البرنامج، إذ يواجه أكثر من نصف مليون شخص في غزة انعدام الأمن الغذائي الكارثي، ويزداد خطر المجاعة كل يوم، حيث يحد الصراع من إيصال الغذاء المنقذ للحياة.

وقد كشف تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والتغذية عن مستويات مدمرة وكارثية لانعدام الأمن الغذائي في غزة، وأن سكان القطاع بالكامل أي 2,2 مليون شخص يعانون من أزمة أو مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد، ويتجاهل جميع الفلسطينيين في غزة تقريبا وجبات الطعام كل يوم، ويعاني عدد من البالغين من الجوع، ولا يتمكن الأطفال من تناول الطعام. كما يعاني ربع سكان غزة، أي نصف مليون نسمة، من انعدام الأمن الغذائي تصنف على أنها أقصى درجة من الجوع.

وقد صدر التقرير المرحلي في 7 ديسمبر الماضي، وازدادت الأوضاع سوءا خلال الشهرين المنصرمين، فأصبحت مخاطر المجاعة عالية ووشيكة. كما يؤدي نقص المياه والرعاية الطبية إلى تفاقم الأمور، حتى إن نوبة الإسهال قد تصبح قاتلة بين الأطفال.