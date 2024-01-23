زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب قبالة عاصمة فانواتو

ابوظبي - سيف اليزيد - وقع زلزال بقوة 6,3 درجات قبالة سواحل جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ، على ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأميركي، دون أن يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

وضرب الزلزال على عمق 37 كيلومترًا وعلى بعد نحو 44 كيلومترًا جنوب غرب العاصمة بورت فيلا في الساعة 1,33 صباحًا (14,33 ت غ)، بحسب المركز الأميركي الذي ذكر في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت 6,5 درجات.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن لا تهديدات بحدوث تسونامي بسبب الزلزال ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ولم يصدر مركز الأرصاد الجوية والمخاطر الجيولوجية في فانواتو تحذيرًا من حدوث تسونامي، بحسب موقعه الإلكتروني.

وكثيرًا ما تقع زلازل في فانواتو وهي أرخبيل يعدّ 320 ألف نسمة ويقع في منطقة حزام النار الزلزالي.

وحزام النار قوس من النشاط التكتوني المكثف يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادئ.

تُصنف فانواتو بين الدول الأكثر عرضة للكوارث الطبيعية مثل الزلازل وأضرار العواصف والفيضانات وأمواج التسونامي، وفقا لتقرير المخاطر العالمية السنوي.