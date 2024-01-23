خالد حنفي"للوفد": رواد الأعمال 2024 تعاون غير تقليدي بيننا والجامعة العربية والأمم المتحدة لتحريك الطاقات

ياسر رشاد - القاهرة - قال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية العربية الدكتور خالد حنفي، أن المنتدى الدولي لرواد الأعمال 2024 من المقرر أن يعقد بالتزامن مع انعقاد القمة العربية المرتقبة في البحرين من خلال تعاون وثيق مع الامانة العامة و اتحاد الغرف العربية.

وأضاف الدكتور خالد حنفي في تصريحات خاصة لجريدة الخليج 365، أن المنتدي يمثل تعاون غير تقليدي يجمع بين الجامعة العربية التي هى مظلة العرب، مع. الأمم المتحدة، والقطاع الخاص الذي يمثله الاتحاد العربي للغرف التجارية.

وأوضح حنفي، إن هذا التعاون هو رسالة سلام وتنمية في ظل ظروف صعبة يمر بها للعالم، مما يجعلنا نسلط الضوء على الأمل وهم الشباب وخاصة رواد الأعمال من الشباب لتكون طاقتهم نافعة لوطنهم وللمنطقة باثرها، مشيرا إلى أن الظروف المعيشية في المنطقة العربية صعبة مما يدفعنا لضرورة التحرك لتحريك الطاقات العربية، ومد الأيدي لها للإبداع والخروج من دائرة الفقرة التي لازال يوجد بها عدد من بلداننا العربية.

وأشار الدكتور خالد حنفي إلى ضرورة الاستثمار الجيد للموارد المتاحة في الدول العربية، واهمها العنصر البشري ، لافتا إلى أن الإنسان العربي هو أكبر مورد وخاصة الشباب.

وأوضح أن المنتدى هو نموذج رائع للتعاون والعمل بصورة غير تقليدية، وسيعقد مع القمة العربية 33 ونتائجه ومخرجاته سيدخل في القمة العربية.

كما تابع حديثه أن ما لا يمكن التوافق عليه سياسيا قد نتوافق اقتصاديا.. لذلك نأمل أن تدخل نتائج الملتقى في القمة العربية كما نأمل أن تعتمد من القادة العرب لتكن مجرد البداية.. وأخيرا أود أن أقول شكرا لمن يرفع راية الابتكار.

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للغرف التجارية، مؤتمر صحفيا، يوم الاثنين الماضي، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، والذي يعقد بمملكة البحرين تزامنا مع القمة العربية في شهر مايو القادم.