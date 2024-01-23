خطر المجاعة يحدق بغزة

ياسر رشاد - القاهرة - حذر برنامج الأغذية العالمي من خطر حدوث مجاعة في قطاع غزة، وذلك بسبب نقص المساعدات الغذائية التي تصل إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

المساعدات في غزة

وقالت المتحدثة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة، إنه من الصعب الوصول إلى الأماكن التي تحتاج إليها المساعدات في غزة، وخاصة في شمال القطاع.

وأضافت أن كميات قليلة جداً من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبي من قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر في عدوانها المستمر على القطاع براً وبحراً وجواً، مما أدى إلى تدمير المباني والمنشآت والبنى التحتية، ونقص شديد في الماء والمواد الغذائية الأساسية، وانقطاع التيار الكهربائي.

وتضع سلطات الاحتلال عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان.