فلسطين بمجلس الأمن: آن الأوان للاعتراف بنا كدولة وقبولنا في الأمم المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث في غزة إهانة للضمير الإنساني، موضحا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمطر المدنيين في القطاع بـ 2000 طن من القنابل.

وأكد المالكي في كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، أن وقف إطلاق النار في غزة مهم لحماية المدنيين وتوصيل المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

وأوضح المالكي أنه لا ينبغي لإسرائيل أن تتعامل على أساس استمرار الاحتلال وفي نفس الوقت تحقيق السلام، لافتا إلى أنه آن الأوان للاعتراف بدولة فلسطين وقبولها في الأمم المتحدة.