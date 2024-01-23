جريحة بقصف مدفعي اسرائيلي استهدف منزلا في بلدة شبعا

استهدفت مدفعية قوات الاحتلال قبل قليل بلدة شبعا بعدد من القذائف تسببت احداها باصابة احد المنازل بشكل مباشر، مما ادى الى جرح ابنة صاحب المنزل وتم نقلها إلى مستشفى راشيا الوادي الحكومي للمعالجة.

وفي السياق، افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بان "المنزل في بلدة شبعا استهدف بقذيفتين احداهما لم تنفجر".