"الجديد": وفد من حزب الله اجتمع مع غياض وشرح ظروف المقاومة ومعركة حماية جنوب لبنان

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "وفدًا من "حزب الله" ضم مسؤول ملف العلاقة مع المراجع المسيحية محمد سعيد الخنسا ومصطفى الحج علي، اجتمع مع مستشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وليد غياض في منزل النائب فريد هيكل الخازن".
ولفتت إلى أنّ "اجتماع وفد "حزب الله" مع غياض بحث في وضع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني كما وضع الوفد بكركي بصورة ما يحصل في الجنوب وبالظروف التي تعيشها المقاومة في مواجهة العدو، وشرح الوفد ظروف المعركة لحماية الجنوب في مواجهة كل النوايا الاسرائيلية التي يعبر عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تجاه لبنان".
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