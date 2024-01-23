مستشفى سوروكا الإسرائيلي: استقبلنا 14 جنديًا إسرائيليًا مصابًا اليوم جرّاء المعارك في قطاع غزة

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أنّه استقبل 14 جنديًا إسرائيليًا مصابًا اليوم الثلاثاء، موضحًا أنّ إصابات 3 منهم بحالة خطيرة جراء المعارك في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي، بإصابة 2689 ضابطًا وجنديًا منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، لافتًا إلى أنّ "إصابة 17 عسكريًا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية".

وذكر أنّ "392 ضابطًا وجنديًا لا يزالون يخضعون للعلاج جراح 42 منهم خطيرة".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 ضابطًا وجنديًا قتلوا بتفجير الفصائل الفلسطينية عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصفه الإسرائيليون بأنّه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري في 27 تشرين الأول الماضي.