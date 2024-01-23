الشرطة السويدية: 5 أشخاص دخلوا موقع سفارة إيران بشكل غير قانوني

اعلنت الشرطة السويدية في بيان إن خمسة أشخاص دخلوا اليوم بشكل غير قانوني موقع السفارة الإيرانية على مشارف ستوكهولم أثناء احتجاج.
وأُخرج الأشخاص من المنطقة. وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة "تي.تي" السويدية للأنباء، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أي من الأشخاص الخمسة قد دخل مبنى السفارة نفسه.
ويحتدم سجال دبلوماسي بين ستوكهولم وطهران بسبب احتجاز عدد من المواطنين السويديين في إيران.
وتتهم إيران أيضا محكمة سويدية بالحكم ظلما على مسؤول إيراني سابق بالسجن مدى الحياة بسبب إعدام جماعي لسجناء سياسيين في ثمانينيات القرن الماضي.
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