مسؤول بالاتحاد الاوروبي: هجمات البحر الأحمر تهدد برفع الأسعار وإبطاء النمو بالاتحاد الأوروبي

اوضح نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس بأن التكتل يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر، لكن الاتحاد الأوروبي لم يشعر بعد بتأثير اقتصادي.

وذكر دومبروفسكيس الذي يراقب اقتصاد التكتل المكون من 27 دولة، أن حركة الشحن عبر البحر الأحمر انخفضت 22 بالمئة في شهر واحد بسبب هجمات الحوثيين في اليمن. وأوضح أن الانخفاض سيتسارع مع قيام الشركات بتحويل مسار السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول القارة الأفريقية، مضيفا أن المفوضية تراقب الوضع عن كثب.

واوضح دومبروفسكيس للصحفيين بعد اجتماع لوزراء التجارة بالاتحاد الأوروبي تناول هذه القضية "لم يكن هناك تأثير يذكر على أسعار الطاقة أو تأثير بشكل عام على أسعار السلع حتى الآن. لكننا نرى تأثيرا بالفعل على أسعار النقل التي زادت... إنه بالتأكيد عامل خطر". وأضاف "التأثير الاقتصادي الأوسع على أسعار المستهلكين واقتصاد الاتحاد الأوروبي بوجه عام سيعتمد بدرجة كبيرة على مدة هذه الأزمة... وبالتالي، من الضروري اتخاذ إجراء سريع".

وذكر دومبروفسكيس أن المجتمع الدولي يتحرك، وأن المفوضية الأوروبية ستحدث توقعاتها الاقتصادية في شباط وربما تأخذ اضطرابات البحر الأحمر في الاعتبار.