"القسام" نشرت مشاهد لتنفيذ عملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط غزة

نشرت كتائب "القسام" مشاهد لتنفيذ مقاتليها عملية مركبة ضد جنود وآليات الجيش الإسرائيلي شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

في وقت سابق من اليوم، كشفت كتائب "القسام" تفاصيل عملية المغازي بعد اعتراف الجيش الإسرائيلي بمقتل 24 ضابطًا وجنديًا خلال 24 ساعة في غزة، موضحة أنّه "عند الساعة 16:00 من مساء يوم الإثنين، نفذنا عملية مركبة شرق مخيم المغازي، حيث استهدفنا منزلاً تحصنت فيه قوة هندسة من جيش الاحتلال بقذيفة مضادة للأفراد أدت لانفجار الذخائر والعتاد الهندسي الذي كان بحوزة القوة وتم نسف المنزل بشكل كامل عليها".

ولفتت، في بلاغ، إلى أنّه "بالتزامن دمرنا دبابة "ميركافا" كانت تؤمن القوة بقذيفة "الياسين 105"، كما فجرنا حقل ألغام بقوة أخرى كانت تتواجد بنفس المكان، ما أدى لإيقاعهم جميعاً بين قتيل وجريح وانسحب مقاتلونا إلى قواعدهم بسلام".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 24 ضابطا وجنديا خلال الـ24 ساعة الماضية في معارك قطاع غزة، منهم 21 عسكريا من قوات الاحتياط قتلوا بتفجير عمارتين في مخيم المغازي وسط القطاع، وهو ما وصف بأنه أعنف يوم قتالي منذ بدء الاجتياح البري لغزة في 27 تشرين الأول الماضي.

وبذلك، ارتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال إلى 221 قتيلا منذ بدء الاجتياح البري فقط، جراء الاشتباكات المستمرة مع المقاومة الفلسطينية.