بوريل: لا يمكن أن يكون لإسرائيل "حق الفيتو" على دولة فلسطينية

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إسرائيل لا يمكن أن يكون لها "حق الفيتو" على حق الفلسطينيين في أن تكون لهم دولة.
واوضح بوريل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل في ختام لقاء مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، بانه "يحب توضيح أمر: لا يمكن أن يكون لإسرائيل حق الفيتو على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره". وتابع أن "الأمم المتحدة تعترف واعترفت مرارا بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. لا يمكن لأي كان نقض ذلك".
أدلى بوريل بتصريحاته بعد محادثات أجراها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين مع نظيرهم الإسرائيلي يسرائيل كاتس، شددوا خلالها على ضرورة قبول الدولة العبرية بحل الدولتين لوضع حد للحرب وإحلال الاستقرار في المنطقة.
غير أن إسرائيل ترفض هذا الحل، وهو ما أكده الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.
من جهته، قال كاتس إن إسرائيل تركز حاليا على إعادة الرهائن وضمان أمنها.
واجتمع الوزراء الأوروبيون بعد ذلك مع نظيرهم الفلسطيني رياض المالكي الذي طالب لاحقا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وحض الكتلة على النظر في فرض عقوبات على نتانياهو بسبب "منعه إقامة الدولة الفلسطينية".
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