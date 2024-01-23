وزير خارجية السويد: ما من سبب للتفاوض مع المجر بشأن العضوية في الحلف الأطلسي

اعتبر وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أن "ما من سبب للتفاوض مع المجر بشأن العضوية في حلف شمال الأطلسي"، بعدما دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي أولف كريسترسون لزيارة بودابست لإجراء محادثات.

واوضح بيلستروم لصحافيين، إن المجر "دعت السويد في قمة مدريد في العام 2022" للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي دون أي تحفظات، لذلك "لا أرى سببًا للتفاوض في هذه المرحلة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان نظيره السويدي إلى زيارة بودابست لمحاولة حلّ الخلافات التي تحول دون تصديق المجر على انضمام الدولة الاسكندنافية إلى حلف شمال الأطلسي.

وكتب أوربان على منصة "إكس"، "بعثت اليوم برسالة إلى رئيس الوزراء أولف كريسترسون لدعوته إلى المجر لكي نبحث في انضمام السويد إلى الحلف الأطلسي".

وقد قدمت المجر وهي الدولة الوحيدة إلى جانب تركيا التي لم تصادق بعد على انضمام السويد إلى التحالف العسكري الغربي، دعمها المبدئي لكنها بقيت تتباطأ في التصويت على المصادقة على مدى أشهر.

وبدأ البرلمان التركي الثلاثاء النظر في بروتوكول انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي قبل تصويت حاسم متوقع في فترة المساء، وذلك بعد 20 شهرًا من المفاوضات بين أنقرة وستوكهولم.

وتدعو بودابست ستوكهولم إلى وقف سياسة "تشويه السمعة" وانتقاداتها المنتظمة لحكومة أوربان المتهمة بانتهاج سياسة استبدادية.

وقال أوربان العام الماضي إن المجر لها الحق في "أن تطلب أولاً الاحترام من السويد" قبل "الاستعداد لاتخاذ قرار إيجابي".