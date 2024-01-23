أمريكا وحلفاؤها: قريبا سننهي قدرات الحوثيين

يمثل الوابل الأخير من هجمات الحلفاء المرة الثامنة التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات على مواقع الحوثيين منذ 12 يناير، حيث جاء القصف التحذيري للجيشين الأمريكي والبريطاني ضد أهداف متعددة في ثمانية مواقع يستخدمها الحوثيون المدعومون من إيران في اليمن، واستخدمت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة صواريخ توماهوك التي تطلقها السفن الحربية والغواصات والطائرات المقاتلة لتدمير مواقع تخزين الصواريخ الحوثية والطائرات دون طيار ومنصات الإطلاق.وقال مسؤولون: إن أستراليا والبحرين وكندا وهولندا أسهمت في المهمة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية والمراقبة. حيث يشن الحلفاء ضربات انتقامية منسقة على مجموعة من الصواريخ التي يطلقها الحوثيون.

وقال وزير الدفاع غرانت شابس، إن الضربات «تهدف إلى إضعاف قدرات الحوثيين» وستوجه «ضربة أخرى لمخزوناتهم المحدودة وقدرتهم على تهديد التجارة العالمية».

استهداف التخزين

وقالت الدول الست المتحالفة في بيان مشترك، إن الضربات استهدفت على وجه التحديد موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين ومواقع مرتبطة بقدرات الحوثيين الصاروخية والمراقبة الجوية. وأضافوا: «يظل هدفنا هو تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر، ولكن دعونا نكرر تحذيرنا لقيادة الحوثيين: لن نتردد في الدفاع عن الأرواح والتدفق الحر للتجارة في واحدة من أهم الأزمات في العالم». وهي الممرات المائية في مواجهة التهديدات المستمرة.

أربع طائرات

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية أن أربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي قصفت «أهدافًا متعددة في موقعين عسكريين بالقرب من مطار صنعاء» بقنابل دقيقة التوجيه.

وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير للصحفيين، إن الضربات أسقطت ما بين 25 و30 ذخيرة وأصابت أهدافًا متعددة في كل موقع، مضيفًا أن الولايات المتحدة «لاحظت تأثيرات جيدة» في جميع المواقع، بما في ذلك تدمير أسلحة أكثر تقدمًا في منشأة التخزين تحت الأرض.. وقال المسؤول، إن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مثل هذه الأسلحة المتقدمة.

وبين المسؤول أيضًا أن طائرات مقاتلة من حاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» نفذت ضربات، ومن بين السفن الأخرى المشاركة المدمرة «يو إس إس جرافلي» و«يو إس إس ماسون»، وكلتاهما مدمرتان بحريتان، والطراد «يو إس إس فيليبين سي».

60 هدفا

وتأتي العملية المشتركة بعد حوالي 10 أيام من قيام السفن الحربية والمقاتلات الأمريكية والبريطانية بضرب أكثر من 60 هدفًا في 28 موقعًا. وكان هذا أول رد عسكري أمريكي على حملة متواصلة من الهجمات الصاروخية والطائرات دون طيار التي شنها الحوثيون على السفن التجارية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في أكتوبر.

وقال المكتب الإعلامي للحوثيين في بيان على الإنترنت، إن غارات استهدفت صنعاء، العاصمة اليمنية.

وقالت قناة إخبارية يديرها الحوثيون، إن هناك غارات على ثلاث مناطق في صنعاء: قاعدة الديلمي الجوية شمال العاصمة، وسريف شمال شرق وسط المدينة، والحفة جنوبي العاصمة صنعاء.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع الرئيس جو بايدن في وقت سابق وقال مكتب سوناك، إن الزعيمين اتفقا على القيام «بعمل عسكري مستهدف حسب الحاجة لتقويض قدرات الحوثيين».

التصنيف الإرهابي

كما أعادت إدارة بايدن الحوثيين إلى قائمتها للإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص. وتهدف العقوبات التي تأتي مع التصنيف الرسمي إلى قطع الجماعات المتطرفة العنيفة عن مصادر تمويلها، مع السماح أيضًا للمساعدات الإنسانية الحيوية بمواصلة التدفق إلى اليمنيين.

وقال مسؤولو دفاع أمريكيون، إنهم يعتقدون أن الضربات أدت إلى إضعاف أسلحة الحوثيين وقدراتهم الهجومية. لكن بايدن وآخرين أقروا بأن المتمردين مسلحون تجهيزاً جيداً من قبل إيران ومن المرجح أن يواصلوا الهجمات.

وفي الوقت نفسه، أوضح الحوثيون أنهم لا يعتزمون تقليص هجومهم. وفي أعقاب الهجوم الأمريكي البريطاني المشترك الأول، قال حسين العزي، مسؤول الحوثيين في وزارة الخارجية: «سيتعين على أمريكا وبريطانيا بلا شك الاستعداد لدفع ثمن باهظ وتحمل كل العواقب الوخيمة لهذا الهجوم الصارخ».

ردع الحوثيين وتأمين الملاحة البحرية:

شن الحلفاء و الولايات المتحدة ضربات على مواقع الحوثيين منذ 12 يناير.

تظهر مهام الرد السريع، قاذفات مسلحة وجاهزة لإطلاق النار، قدرة الجيش المتزايدة على مراقبة وكشف وضرب أنشطة الحوثيين.

دفع العنف المستمر الشركات إلى إعادة توجيه سفنها، وإرسالها حول إفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح وهو ممر أطول بكثير وأقل كفاءة.

على مدى أشهر، هاجم الحوثيون السفن في الممرات المائية بالمنطقة

حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها لعدة أسابيع من الانتقام

أصدر البيت الأبيض ومجموعة من الدول الشريكة تحذيراً نهائياً في 3 يناير للحوثيين لوقف الهجمات أو مواجهة عمل عسكري محتمل.

واصل الحوثيون مهاجمة السفن في المنطقة، بما في ذلك في بعض الأحيان يبدو أنهم يستهدفون السفن البحرية الأمريكية

من بين الغارات الثماني على اليمن هذا الشهر، تم تنفيذ جميع الغارات الجوية مع بريطانيا باستثناء اثنتين من قبل الجيش الأمريكي وحده.

وصفت خمس من الضربات الأخيرة بأنها دفاع عن النفس لإخراج صواريخ جاهزة للإطلاق

دفعت المضايقات المستمرة للسفن الولايات المتحدة والشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات استثنائية للدفاع عنها

قامت مهمة مشتركة تسمى «عملية حارس الازدهار»، التي توفر فيها مظلة حماية للسفن التي تسافر

تستهدف المهمة الممر المائي الحيوي الذي يمتد من قناة السويس وصولاً إلى قناة السويس مضيق باب المندب.

تعبر جنوب البحر الأحمر حوالي 400 سفينة تجارية في أي وقت.