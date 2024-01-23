هاشم حسين: رواد الأعمال 2024 يهدف لتعزيز الدفع بآلية التنمية المستدامة بين القطاعي العام والخاص

ياسر رشاد - القاهرة - قال الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن المنتدى الدولي لرواد الأعمال 2024 المقرر انعقاده في مملكة البحرين سيكون عقب اجتماعات القمة العربية الثالثة والثلاثون في مملكة البحرين، بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية، ومكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

وأضاف حسين خلال تصريحات صحفية له، أن الهدف الرئيسي من المنتدي تكمن في تعزيز قدرات رواد الأعمال للدفع بآلية التنمية المستدامة بما تقتضي شراكة فعالة بين القطاعي العام والخاص والمجتمع المدني ومراكز البحوث والهدف توفير فرص العمل في المنطقة العربية، وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية وجذب الاستثمارات طبقا للإمكانيات المتاحة لدى كل دولة.

ولفت إلى ان العمل على خطة تكاملية لتحسين المناخ الاستثماري، لتبنى الآليات ومراجعة التشريعات والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية؛ استجابة لاحتياجات العمل على تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أن الجامعة العربية شريك اساسي وفاعل مع يونيدو فيما يخص الشباب العرب، خاصة وأن الشباب هم الأمل في تحقيق أي إنجاز منشود، وهو ما يجعل منتدى رواد الاعمال والاستثمار يكتسب أهمية كبيرى لما يوليه من أهمية خاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاقتصادي للشباب على المستوي العربي والدولي في ظل مجموعة من التحديات التي يمر بها عالمنا اليوم، ومناقشة الآليات والبرامج المثلى التي ستسهم في تعزيز قدرة رواد الاعمال على الاستمرارية في مشروعاتهم والعمل لتحقيق النمو المستدام في ظل متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

,عقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع الاتحاد العربي للغرف التجارية، مؤتمر صحفيا، يوم الاثنين الماضي، للإعلان عن تفاصيل الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يعقد بمملكة البحرين تزامنا مع القمة العربية في شهر مايو القادم.