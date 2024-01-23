«مغول الصهاينة» يواصلون إبادة الفلسطينيين بالأسلحة المحرمة والجوع

ياسر رشاد - القاهرة - 550 شهيداً ومصاباً فى 22 مجزرة وعشرات الآلاف من النازحين من خان يونس لرفح

أهالى شمال غزة يطحنون علف الحيوانات ومنظمات تحذر من جيوب المجاعة

حماس: واشنطن تواصل خداعها بالمشاركة فى الإبادة الجماعية

«القسام» تكبد الاحتلال أكبر خسائره منذ طوفان الأقصى.. و«نتنياهو» يفتح تحقيقاً

لم يتوقف الدخان الناتج عن المحارق المتواصلة فى خان يونس جنوب قطاع غزة منذ أوائل الشهر الماضى، ويتعمد «مغول الصهاينة» إحراق المنازل والمصانع، والبساتين، وكأن إشعال النيران فى المدينة أصبح هدفاً استراتيجياً لتحقيقه ودفع أصحاب الأرض للحدود جنوب رفح المخنوقة بخيام النازحين.

تتطاير جثث الضحايا من شدة الغارات المسعورة فترج مبانى مجمع ناصر الطبى بخان يوس جنوب قطاع غزة المكتظ بالمرضى والنازحين المحاصرين بمئات الأطنان من الفسفور الأبيض المحرم وسط إصرار العدو الصهيونى بوضع مجمع ناصر الطبى ومستشفى الأمل فى دائرة الخطر الشديد.

ويقوم عدد من الأطفال فى مدارس النازحين بتنظيف وفرز ما تبقى من علف الحيوانات ليتم طحنها للحصول على الدقيق فى ظل المجاعة الكبيرة التى يعانى منها الأهالى بسبب الحصار الصهيونى الخانق والمستمر على غزة وشمال القطاع.

ويروى الزملاء الصحفيون لـ«الخليج 365» وعدد من شهود العيان من أهالى غزة وشمال القطاع شهادات مروعة حول أوضاعهم الإنسانية، التى باتوا يعيشونها فى ظل استمرار القصف وحرب الجوع التى أنهكتهم، وتحولت لكابوس يخيم على حياتهم. حيث باتوا يخبزون أعلاف الحيوانات للحصول على الغذاء.

كما يوثق مقطع فيديو طريقة وحشية لقوات الاحتلال، مستغلة نقص الطعام الذى يفتك بأطفال غزة النازحين نتيجة استمرار العدوان، بتصنيع متفجرات على شكل علب غذاء. ودعا ناشطون الأهالى فى غزة عدم الاقتراب أو العبث بهذه المعلبات التى يتركها الجنود الصهاينة، والتى تؤدى للبتر أو القتل فى حال فتحها.

وتتقدم القوات الصهيونية بدباباتها على رؤوس أهالى القطاع إلى حى المواصى الساحلى الذى أعلنته منطقة آمنة عبر سياسة الأرض المحروقة.

ووصل عشرات الآلاف من النازحين إلى محافظة رفح، خلال الساعات الماضية، بعد أن تمكنوا من الفرار من مناطق مواصى خان يونس وافترشوا الأرض، يبحثون عن مأوى، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية تكبيده لأكبر خسائر منذ بدء الهجوم البرى فى غزة، وحزب الله يعلن استهداف مقر عسكرى إسرائيلى بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة فى غزة عن ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضى إلى 25490 شهيداً و63354 إصابة وفقدان الآلاف تحت الأنقاض وسرقة عشرات الآلاف من آثار وتحف القطاع ونقلها إلى الكنيست الإسرائيلى. وقالت إنه فى اليوم الـ109 للعدوان، ارتكبت قوات الاحتلال 22 مجزرة ضد العائلات راح ضحيتها 195 شهيدا و354 إصابة خلال 24 ساعة. وأضافت أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفى الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدنى الوصول إليهم.

وأكد القيادى فى حركة حماس أسامة حمدان أن العدو يرتكب مجازر فى خان يونس ضمن عدوانه المتواصل على غزة واعتبر حمدان أن عملية طوفان الأقصى كانت خطوة ضرورية لمواجهة ما يحاك لتصفية القضية الفلسطينية. وأكد أن أكثر من نصف مليون من شعبنا فى شمال قطاع غزة يواجهون خطر الموت جوعا، واضطروا لطحن علف الحيوانات مع انعدام الدقيق والأغذية. وحمل الاحتلال وإدارة الرئيس الأمريكى «جو بايدن» المسئولية عن المجازر.

وأكد حمدان على أن هناك خداعاً أمريكياً ورسالتنا واضحة لبايدن أنه يشارك فى جريمة إبادة جماعية ضد شعبنا، مشيرا إلى أن تصريحات بايدن التى تدعم دولة فلسطينية ستبقى بلا مصداقية ما لم يتوقف العدوان وإرسال السلاح فورا.

وحذر برنامج الأغذية العالمى من تواصل خطر حدوث مجاعة فى مناطق بقطاع غزة، وأكدت عبير عطيفة المتحدثة باسم البرنامج الأممى فى منطقة الشرق الأوسط، خلال تصريحات، صعوبة الوصول إلى الأماكن التى تحتاج للمساعدات العاجلة فى غزة، خاصة فى شمال القطاع، قائلة: إن «كميات قلية جدا من المساعدات تجاوزت الشطر الجنوبى من قطاع غزة، وأعتقد أن خطر وجود جيوب من المجاعة فى غزة لا يزال قائماً إلى حد كبير».

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، عن أن مجاهديها تمكنوا من تفجير غرفة مفخخة مسبقاً وبداخلها قوة إسرائيلية راجلة، مما أدى إلى مقتل 3 وإصابة عدد آخر غرب خان يونس وأضافت الكتائب أنها استهدفت أيضاً دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وقالت إنه «بعد استهداف دبابة وتدميرها حاولت قوة إنقاذ سحب الدبابة من مكان الاستهداف فتصدى لهم رجال المقاومة ومنعوهم من التقدم صوب الآلية. وأضافت أن طيران الاحتلال الحربى استهدف الدبابة بعدة صواريخ وسحقها بشكل كامل بمن فيها. تزامناً مع تنفيذ القسام عمليات نوعية فى محاور القتال.

ووصف وزير الحرب الصهيونى «يوآف جالانت»، مقتل 24 من قواته بأنه «ضربة قوية». وقال فى مقطع فيديو إن «الأخبار الصعبة التى تلقيناها عن مقتل 24 من جنودنا؛ هى ضربة قوية». وقال الرئيس الإسرائيلى، إسحاق هرتزوج، إن هذا الصباح هو صباح «حزين وقاسٍ» على حرب لا يوجد أعدل منها، كما أعلن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، عن فتح تحقيق فى كارثة مقتل عناصره وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن عناصر الاحتلال قتلوا عقب استهداف المقاومة الفلسطينية فى غزة دبابة ومبانى زرع بها الاحتلال ألغاماً لتفجيرها حيث كانت قواته داخلها.