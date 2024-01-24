لافروف: طالبنا ببيان رئاسي من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في غزة وواشنطن عارضت ذلك

اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف باننا "طالبنا ببيان رئاسي من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وواشنطن عارضت ذلك".
واوضح وزير الخارجية الروسي في جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، اليوم : "نعقد اليوم اجتماعا بشأن الوضع في الشرق الأوسط، وفي المقام الأول بشأن القضية الفلسطينية. إننا نجلس ونجري مناقشة في لحظة دراماتيكية حقا. ليس فقط اعتبارات السياسة الكبرى، ولكن أيضا القيم الإنسانية تتطلب منا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار ومعاناة الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "هناك حاجة أيضا إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى منع المزيد من زعزعة استقرار الوضع في أجزاء أخرى من الشرق الأوسط. وحتى الآن، لم يتمكن مجلسنا من تقديم استجابة مناسبة لهذا التحدي المصيري.
وقال: ان "السبب معروف، وهو يكمن في موقف الولايات المتحدة الذي يعرقل كل الجهود والمبادرات لوقف إراقة الدماء في الأراضي المحتلة".
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