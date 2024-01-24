"نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين: إسرائيل تريد هدم مبان قرب الحدود في غزة لإنشاء منطقة أمنية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، قوله إنّ "إسرائيل تريد هدم مبان قرب الحدود في غزة لإنشاء منطقة أمنية"، موضحين أنّ "إسرائيل تريد إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على امتداد حدود غزة".
ولم يحقق الجيش الإسرائيلي الاهداف المعلن عنها، وأبرزها القضاء على "حماس" وإطلاق سراح الأسرى، فرغم ما يدّعيه الجيش الإسرائيلي من تفكيك قدرات الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب "القسام" و"سرايا القدس"، تتواصل عمليات إطلاق الصواريخ ويتكبّد الجيش خسائر في الجنود والآليات جرّاء العمليات العسكرية الفلسطينية المستمرة مع استمرار الحرب على قطاع غزة.
ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف على أنحاء قطاع غزة وخاصة في الجنوب وفي مدينة خانيونس، مستهدفًا المدنيين، حيث أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّه ارتفعت حصيلة القتلى جرّاء الحرب الإسرائيلية إلى 25490 شخصًا غالبيتهم من النساء والأطفال.
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