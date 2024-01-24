زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلاً و130 جريحا في أوكرانيا الثلاثاء

اعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن عدد قتلى الضربات الروسية على أوكرانيا ارتفع إلى 18 قتيلا و130 جريحا، مشيرًا إلى أن الحصيلة يمكن أن ترتفع.

واوضح زيلينسكي على تيليغرام "تم استهداف أكثر من 200 موقع مختلف، بما في ذلك 139 مبنى سكنيا... وأصيب 130 شخصا، وجميعهم يتلقون المساعدة اللازمة. ولسوء الحظ، قٌتل 18 شخصا".

وأضاف زيلينسكي أن خاركيف تعرضت لأضرار بالغة بشكل خاص، ونبه إلى أن "عدد القتلى قد يرتفع". وقال إن العمل ما زال جارياً بين أنقاض "مبنى شاهق عادي" في خاركيف وجهود البحث مستمرة. وقال "كان أناس عاديون يعيشون هنا". وأضاف إن نحو 139 "منزلا عاديا" تضرر في الهجوم وإن روسيا أطلقت "أكثر من 40 صاروخا" على أوكرانيا.

وتوعد بالانتقام قائلا "ليعلموا هناك، في روسيا، أن الشخصية الأوكرانية تعرف كيف تذهب إلى مدى بعيد بما فيه الكفاية للرد". وأضاف "الحرب الروسية ستعود بالتأكيد إلى موطنها، من حيث جاء هذا الشر... هناك، في روسيا".