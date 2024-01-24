انت الان تتابع خبر البنتاغون تعلن: لا نسعى لنزاع مع الحوثيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الولايات المتحدة لا تسعى لنزاع مع "الحوثيين".

وقالت البنتاغون في بيان، "دمرنا 25 موقعا لإطلاق الصواريخ وأكثر من 20 صاروخا ومسيرات ورادارات تابعة للحوثيين منذ 11 كانون الثاني الجاري".

وأضافت "لا نسعى للانخراط في نزاع مع الحوثيين وعليهم وقف هجماتهم على الشحن البحري في البحر الأحمر".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت، الثلاثاء، "لسنا في حرب مع الحوثيين ولا نية لدينا للدخول في حرب"، مضيفة "الحوثيون يستهدفون السفن التجارية العالمية وليس الإسرائيلية".