انت الان تتابع خبر قصف يستهدف مقرات أمنية في جرف النصر والقائم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، فجر الأربعاء، بوجود قصف أمريكي استهدف مقرات أمنية بجرف النصر والقائم في العراق.



وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "ضربة جوية أمريكية وقعت في منطقة السعيدات بجرف النصر مستهدفة مدرسة عسكرية".

وأضاف المصدر أن "المدرسة كانت متروكة لحظة الاستهداف"، مشيراً الى أن الضربة لم تسفر عن ضحايا".

الى ذلك، قال المصدر إن "قصفاً استهدف مقرات أمنية في قضاء القائم غربي العراق"، موضحاً أن "الطيران الأمريكي ما يزال يحلق في الجو".