روسيا: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لعقاب الفلسطينيين ودبلوماسيتها تهديد للأمن الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر للاحتلال الإسرائيلي للاستمرار في العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وأوضح لافروف أن التهجير القسري للفلسطينيين من غزة غير مقبول ومن الضروري وضع حد للعنف الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة أن يدعو مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أنه يجب العمل فورا على ذلك.

وأشار لافروف إلى قلق موسكو البالغ إزاء التصريحات الإسرائيلية بشأن حل الدولتين، مؤكدا أنه لا يجب تأجيل مسألة إنشاء الدولة الفلسطينية، وأن على الفلسطينيين أن يقرروا بأنفسهم شكل دولتهم المستقبلية دون تدخل خارجي.

وأعرب لافروف عن إدانته للهجمات الأمريكية والبريطانية في اليمن، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الأمريكية تشكل تهديدا للسلم الدولي.