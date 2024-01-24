بلينكن: الولايات المتحدة تعارض أي تغيير جغرافي في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعارض أي تغيير جغرافي دائم في أراضي غزة، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام ا"لدعم المحتمل لأي ترتيبات انتقالية" لحل الصراع مع إسرائيل.

وأوضح بلينكن للصحفيين في نيجيريا، أنه "عندما يتعلق الأمر بالوضع الدائم لغزة، فقد كنا واضحين، مازلنا واضحين بشأن عدم التعدي على أراضيها"، مشيراً إلى أنه إذا كانت هناك حاجة إلى ترتيبات انتقالية لتمكين حل الصراع فهو أمر مختلف.

وأعرب بلينكن، عن تفهمه للإجراءات الإسرائيلية قائلاً إن لإسرائيل الحق في منع تكرار هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ومؤكداً أن الولايات المتحدة تؤيّد عودة الغزيين إلى منازلهم وأن يتم "وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لمنحهم الثقة للقيام بذلك".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الثلاثاء، تصريحات يؤكدون فيها أن إسرائيل تريد هدم مبان قرب الحدود في غزة لإنشاء منطقة أمنية.

وأوضح المسؤولون الإسرائيليون للصحيفة الأمريكية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يريد إنشاء منطقة عازلة بعمق كيلومتر واحد على امتداد حدود غزة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين، تصريحات تشير إلى توقعهم بألا تغادر إسرائيل قطاع غزة سريعا، مؤكدين أن إنشاء منطقة عازلة في غزة قد يصل إلى حد ضم أراض وهو انتهاك للقانون الدولي.