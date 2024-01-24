أمريكا: قلقون من استمرار القتال في محيط المستشفيات بخانيونس

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للديمقراطية وحقوق الإنسان إزرا زيا، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن تهجير الفلسطينيين قسريا في غزة، معربة عن رفض واشنطن دعوات توطينهم خارج القطاع.

وأشارت زيا إلى أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء استمرار القتال المكثف في محيط المستشفيات في خان يونس جنوبي غزة، مجددة الدعوة لإطلاق سراح كل الأسرى في القطاع وحصولهم على الرعاية الطبية.

وأعربت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانتها هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، مؤكدة أن أمريكا ستواصل اتخاذ الإجراءات الدفاعية لحماية مصالحها في المنطقة.

وأوضحت زيا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقتنع بأن حل الدولتين هو الضمان الوحيد لإنهاء العنف نهائيا.