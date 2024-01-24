محتجّون مؤيّدون للفلسطينيين يقاطعون مراراً خطاباً انتخابياً لبايدن في فيرجينيا

قاطع محتجّون مؤيّدون للفلسطينيين مراراً خطاباً انتخابياً للرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية. وخلال خطاب ألقاه في تجمّع انتخابي في فيرجينيا وخصّصه للدفاع عن الحقّ في الإجهاض اضطر بايدن للتوقّف مراراً عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف الحرب التي تشنّها إسرائيل ضدّ حركة حماس في قطاع غزة.

وردّ الرئيس الديموقراطي البالغ من العمر 81 عاماً على هتافات المحتجّين، قائلاً "سيستمرّ هذا الأمر لبعض الوقت، لقد خطّطوا لكلّ هذا الأمر"، ليهتف أنصاره قائلين "أربع سنوات أخرى" و"هيا جو!"، في محاولة منهم لإعلاء صوتهم على أصوات المحتجّين.