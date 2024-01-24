البنتاغون: الولايات المتحدة دمّرت صاروخاً حوثياً في اليمن بعيد ضربات مشتركة مع بريطانيا

اعلن البنتاغون بان الولايات المتحدة دمرت صاروخ كروز حوثياً مضادّاً للسفن كان معدّاً للإطلاق بعيد الجولة الثانية من الضربات الأميركية البريطانية المشتركة ضد المتمردين اليمنيين.
واوضح المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّه "بُعيد تنفيذ هذه الضربات، ضربت الولايات المتحدة دفاعاً عن النفس هدفاً حوثياً إضافياً، ما أدّى إلى تدمير صاروخ كروز مضادّ للسفن كان معدّاً للإطلاق وكان يشكّل خطراً داهماً للسفن العاملة في المنطقة".
وأضاف رايدر لصحافيين أنّ الضربة الإضافية وقعت "على الأرجح في غضون 15 إلى 30 دقيقة من العملية الرئيسية هناك". واوضح إن تقييم البنتاغون يفيد "بأنّنا دمّرنا أو أضعفنا أكثر من 25 منشأة لإطلاق الصواريخ ونشرها" و"بأنّنا ضربنا مركبات جوية بدون طيار وجهاز رادار ساحليا وقدرات مراقبة جوية، بالإضافة إلى مناطق تخزين أسلحة".
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