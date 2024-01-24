اعلنت الحكومة البريطانية في بيان، بان أميركا وبريطانيا نفذتا بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة البريطانية: أميركا وبريطانيا نفذتا بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ونيوزيلندا ضربات إضافية ضد ثمانية أهداف حوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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